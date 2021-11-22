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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من دهب.. أحمد مجدي يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

احمد مجدي
احمد مجدي

نشر أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهر أحمد مجدي في الصورة من دهب بملابس كاجوال مما أثار إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن كشف الفنان أحمد مجدي، بعض التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “وعد الشيطان” والذى يشارك فيه مع الفنان عمرو يوسف.

 

وقال أحمد مجدى فى تصريح لـ “صدى البلد” : نواصل حاليا تصوير العمل بشكل جيدة حيث من المقرر أن يتم العرض فى مطلع العام الجديد وذلك على إحدى المنصات الالكترونية. 

وأضاف أحمد مجدى : لا استطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة فى العمل إلا ان ما يمكن قولة ان هذا العمل يسكون مفاجأة خاصة أن العمل يعتمد على ميزانية ضخمة للغاية. 

 

ويشارك فى بطولة مسلسل "وعد الشيطان" كل من فتحى عبدالوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعي ومحمد إبراهيم يسرى وخالد كمال وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللى كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذى عرض له هذا العام المسلسل السعودى "رشاش".

 

مسلسل الانسة فرح 

وكشف الفنان أحمد مجدى عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل «الآنسة فرح»، الذى يعرض الجزء الرابع منه حاليا على إحدى المنصات إلى جانب عرضه على قناة mbc 4.

وقال أحمد مجدى فى تصريح لـ “صدى البلد” : إن مسلسل «الآنسة فرح» من أقرب الأعمال إلى قلبه، خاصة أن دوره فى العمل شهد عديد من التغيرات التى طرأت عليه، وكان شخصا أنانيا فى الأجزاء الثلاثة الأولى، ولكن هذه الصفة تلاشت فى الجزأين الرابع والخامس.

وأضاف أحمد مجدى ، أن تعدد هذه الأجزاء خلق حالة من الكيمياء والود والترابط بين فريق العمل ككل، وكان سببا فى أن نصبح عائلة واحدة كممثلين، خاصة أن هناك عشرة ومعايشة لمدة طويلة بين فريق العمل داخل الاستوديو وذلك على مدار خمس مواسم وهو ما خلق حالة من الترابط.

وأشار أحمد مجدى الى أن عرض المسلسل على منصة وقناة mbc 4 يمنحه جماهيرية مختلفة وفكرة عرض الأعمال على منصات أمر إيجابى، ولكن هذا الأمر صعب فى السينما كون السينما مكانها الطبيعى دور العرض لكن من أجل استمرارية المنصات لابد من تقديم أعمال سينمائية ذات طبيعة تليفزيونية.

أحمد مجدى انستجرام الفن أحدث ظهور صورة جديدة المنصات الالكترونية مسلسل وعد الشيطان

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