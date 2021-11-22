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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجأ للمحكمة الرياضية.. وكيل معروف يوسف يفتح النار على الزمالك.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

هاجم أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لنادي البنك الأهلي، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب عدم التزامها بسداد المستحقات القديمة للاعب.

وقال أسامة فرحات أن اللجنة السابقة للزمالك برئاسة حسين لبيب، هي أسوأ من تعاملت معها، حيث لم تلتزم بالاتفاق السابق مع معروف يوسف، الذي كان يقضي بسداد ما يقارب 4 ملايين جنيه من مستحقاته القديمة".

وأضاف: "اللجنة التي كانت تدير الزمالك لم تلتزم معنا بأي اتفاقات مالية، اللاعب كان لديه مستحقات تصل إلى 8 ملايين جنيه، وتوصلنا لاتفاق بشأن تسوية لمستحقات بحصوله على نصف المبلغ المقدر بـ4 ملايين جنيه".
وتابع :"كان من المفترض أن هناك جلسة تجمعنا مع حسين لبيب، يوم 14 نوفمبر الماضي للحصول على  مستحقات اللاعب، ولكن فوجئت قبل الجلسة بساعات باتصال من أحد المسؤولين يقول لي (حسين لبيب، بيعتذر لك عن إتمام الاتفاق، وأرجع للمحكمة الرياضية للحصول على مستحقات اللاعب)".

وواصل،: "المحكمة الرياضية ألزمت الزمالك بسداد 8 ملايين جنيه لمعروف يوسف، ورفضنا العودة لها مجددًا بناء على رغبة اللاعب، ولكننا سنعود لها مرة أخرى للحصول على المستحقات".

أسامه فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف معروف يوسف نادي البنك الأهلي نادي الزمالك حسين لبيب

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