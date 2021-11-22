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الري: لابد من زيادة فاعلية مواردنا المائية لأعلى درجة من الكفاءة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الري

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة تعانى من الموارد المائية المحدودة، إلى جانب تحديات كثيرة على رأسها الزيادة السكانية والمتغيرات المناخية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه لابد من زيادة فاعلية مواردنا المائية لأعلى درجة من الكفاءة .

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أننا نسعى للاستفادة من كل نقطة مياة ونعمل على تعظيم العائد الإنتاجي من المياه، واستخدام أنظمة الري الحديث تعتبر من أحد البدلات الهامة جداً فى تحقيق الهدف. 

وفى نفس السياق، تحدث المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، عن خطة مصر للاستفادة من الأمطار في تنمية مواردها المائية، مشيرًا إلى أن متوسط الأمطار التي تتساقط على جمهورية مصر العربية سنويًا تصل لـ 1.3 مليار م مكعب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، إنه يتم العمل للاستفادة من مياه الأمطار، من خلال 1500 منشأ للحماية من السيول، بما يساهم في حماية الناس، وحصاد كميات الأمطار أمام الخزانات والبحيرات الزراعية.
وذكر المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك طفرة كبيرة في الأداء بالنسبة للترع التي جرى تبطينها، بالإضافة لتوفير عملية إدارة سليمة للموارد المائية.

ويعد المشروع القومي لتبطين الترع يعد من أهم المشروعات العملاقة التي تولي لها الدولة اهتماما كبيرا في الفترة الحالية، فبجانب توفيره لقدر كبير من المياه المهدورة التي لا تتم الاستفادة منها، يعمل أيضا على تحسين البيئة المحيطة بالترع والمصارف.

وزارة الرى الموارد المائية المياة أنظمة الري الحديث مواردنا المائية صباحنا مصري محمد غانم

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