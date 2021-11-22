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برلمان

الصالحى يثمن التكليفات الرئاسية بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة

محمد الصالحى ،عضو
محمد الصالحى ،عضو مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بمتابعة الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ التى سوف تستضيف قمة المناخ العالمية القادمة مثمناً تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء ومستدامة  .


وأكد "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم أهمية القضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية وتأكيد رئيس الوزراء ان هذا اجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ؛ بهدف تحويلها إلى مدينة خضراء ومستدامة.

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مدبولي يتابع تكليفات الرئيس بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بشرم الشيخ

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وأعلن الدكتور محمد الصالحى تأييده لتكليف رئيس الوزراء بأن يتم توفير 100 مليون جنيه أيضا من إجمالي 600 مليون جنيه قيمة تكلفة المشروعات المقترحة، كدفعة أولى، على أن يتم توفير باقي المبلغ تباعا معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحويل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية الى مدينة خضراء ومستدامة لتحظى باهتمام العالم كله خلال قمة المناخ القادمة التى تنعقد على ارض هذه المدينة الساحرة .


تجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كان قد استعرض أمام هذا الاجتماع عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والموقف التنفيذي الخاص بها ومنها : ومشروع انشاء مجلس مدينة شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وانشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتشمل المشروعات أيضا، تطوير مدخل المدينة من المطار (ميداني السلام والصداقة)، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع في منظومة النقل الذكي.


وتضمنت المشروعات تفعيل الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، وتفعيل منظومة التاكسي الطائر لتسهيل الحركة من شرم الشيخ الي سانت كاترين وتطوير وتأهيل مطار سانت كاترين، حيث أشار وزير الطيران المدني في هذا الصدد إلى أنه بحلول شهر أغسطس 2022 ستنتهي أعمال التطوير والتوسعات في مطار شرم الشيخ.
كما يتم تطوير المحاور العرضية بالمدينة، وإنشاء مصنع لتدوير القمامة، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والنقل بما في ذلك الطريق الدائري.


وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على عدد من المشروعات المقترحة من قبل المحافظة، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى خدمية، كما كلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، باعتباره الأقدر على أعمال التشغيل والإدارة والصيانة، كما تمت الموافقة أيضا على توفير 30 مليون جنيه لأعمال تنسيق الموقع.
 

محمد الصالحى مجلس الشيوخ المشروعات التنموية شرم الشيخ مدينة السلام العالمية

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