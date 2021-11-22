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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طموح الفلاحين .. عودة يستقر على تشكيل المحلة لمواجهة الأهلي اليوم

الأهلى وغزل المحلة
الأهلى وغزل المحلة

استقر محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخاسمة من مسابقة الدوري المصري  الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير" محمد علاء " ، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد الندري، أحمد عفيفي

خط الهجوم: هشام بلحة، أحمد غنيم، عبده يحيى

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات ، في المقابل يدخل غزل المحلة  المتوهج بقيادة محمد عودة، المباراة في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، من 4 لقاءات ( 2 فوز - 2 تعادل).

وستكون المباراة مهمة ثأرية بالنسبة لرجال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، بعد الخسارة على هذا الملعب بنتيجة 1-0، يوم 3 مايو الماضي بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة المحلة كالأتى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ورامي ربيعة وكريم فؤاد

وسط الملعب: السولية وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ووليد سليمان وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وحسين الشحات ولويس ميكيسوني

الهجوم: محمد شريف وحسام حسن. 

محمد عودة غزل المحلة الأهلى الدوري المصري موسيمانى

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