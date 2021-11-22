استجابة لصدى البلد.. لجنة فورية للوقوف على أسباب الهبوط الأرضى بمطروح

حالة الطقس بمطروح

استجابة لما نشر بموقع صدى البلد ، مؤخرا عن وجود هبوط أرضى بعدد من شوارع مدينة مرسي مطروح، بسبب الأمطار الغزيرة ، والذى تسبب فى سقوط سيارة نقل محملة بالرمال بحفرة بمنطقة الكيلو 4.



أصدرت محافظة مطروح بيان أكدت فيه ، أنه إيماء إلى ما نشر بشأن وقوع هبوط أرضى بطريق الإذاعة بالكيلو 4 بمرسي مطروح وهبوط سيارة بمسار خط الصرف الصحى ، وذلك بالاعمال الجارى تنفيذها حاليا ولم يتم استلامها من مقاول الأعمال حتى الآن .

وعلى الفور وجه اللواء خالدشعيب محافظ مطروح لرضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بتشكيل لجنة من كلا من مديرية الطرق والادارة الهندسية وعضو المشروعات بالمركز والشئون القانونية والتفتيش المالى والادارى بالمركز لمعاينة الموقع والوقوف على أسباب الهبوط ، كما تم التوجيه باخطار جهاز المشروعات القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جهة الاشراف والتنفيذ للمراجعة والكشف على طول مسار خط الصرف بالكيلو 4 والكيلو 7، والتأكد من السبب ومعالجته حيث أن الأعمال مازالت جارية ولم يتم استلامها من المقاول حتى الآن.

وشهدت محافظة مطروح، هبوط ارضى مفاجئ بسبب الامطار بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح وتعرض سيارة نقل محملة بالرمال للسقوط داخل حفرة.

كما حدث ايضا هبوط ارضى بمنطقة الكيلو 3 والكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح.

واستغاث الأهالى بمجلس مدينة مرسي مطروح لسرعة اصلاح الهبوط الارضى حتى لا يسبب فى سقوط السيارات .

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خاصة وأن الطريق بالكيلو 4 طريق جديد لم يكمل عام .

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، استمرار تعليق الدراسه بمدارس مطروح اليوم الاثنيت 22 نوفمبر لحين استقرار الاحوال الجوية. .

حيث تسبب فى توقف حركة الصيد تمام فى البحر لارتفاع حركة الأمواج بالبحر .



كما اغلق مرور مطروح شارع الجلاء أمام اللوكس بسبب تزايد الامطار مع تحويل الشارع إلى شارع اخر لحين تصريف مياه الأمطار.



كما تسبب الطقس السيئ فى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الكيلو 2 وعمارات اللوكس والكيلو 4والكيلو 5 بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدد من التجمعات بمدن السلوم .

هبوط ارضى بسبب الامطار في مطروح