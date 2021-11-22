ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير وحدة دعم مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بديوان عام الوزارة .

وشددت وازرة التربية والتعليم على أنه يشترط في المتقدم الذي يرغب في الترشح ان تتوفر فيه الشروط التالية :

الحصول على مؤهل تربوي مناسب او مؤهل عال مناسب عال مناسب وشهادة تأهيل تربوي ويفضل الحصول على الدكتوراه او الماجستير او دبلوم الدراسات العليا

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الاولى أو ما يعادلها

الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من خلال العمل الفعلي في هذه المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس أو العمل كمدرب في هذا المجال

توافر مهارات الادارة التربوية وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الاخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة

إجادة اللغة الانجليزية إجادة تامة

إجادة مهارات الحاسب الآلي

إجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض

وقالت وزارة التربية والتعليم : بدأنا قبول الاوراق من امس الاحد 21 نوفمبر 2021

الاوراق المطلوبة للتقدم تتمثل في :

صورة من بطاقة الرقم القومي

صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية

صورة شخصية

صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها

ويتم تسليم الاوراق المطلوبة بمقر وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم