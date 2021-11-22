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رئيس التحرير
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علي السيد: طبيعة محافظات الصعيد أدت إلى عدم التوسع في استصلاح الأراضي| فيديو

الصحفي علي السيد
الصحفي علي السيد

قال علي السيد ، مدير تحرير الأهرام ، إن الصعيد يعتبر واديا ضيقا ستهم في عدم انتشار التوسع في استصلاح الأراضي ، ومع وجود مشكلة الزيادة السكانية تباعا ؛ زادت بشكل ملحوظ ظاهرة الهجرة الغير شرعية .

وأَضاف علي السيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن أي مخطط تنوي للصعيد لابد وأن يرتكز على الموقع الجغرافي لها وما الذي يمكن أن تفعله التنمية بالصعيد .

وأردف : الإنسان الصعيدي قادر على تحمل المشقة والجلد والعمل لساعات طويلة ، والصعيد دائما يخرج علماء وباحثين على أعلى مستوى ، ومعدلات الفقر ستتراجع في حالة إيجاد حلول ، معقبا : " الطبيعية الجغرافية لمحافظات الصعيد ساهمت في عدم الوسع في استصلاح الأراضي . 

 

علي السيد مدير تحرير الأهرام الصعيد على السيد رنامج صباحك مصري استصلاح الاراضى

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