توك شو: الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع.. ووفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-11-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 22-11-2021.

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس انتهت على أغلب محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .



مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة: نتخذ إجراءات استباقية قبل الأمطار وموسم الشتاء

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها استباقيا قبل الأمطار وموسم الشتاء، مشيرا إلى أنه يتم من خلالها مراجعة المعدات والمحطات.

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض.. فيديو

نعت أسرة فضائية "إكسترا نيوز"، وفاة الإعلامية أسماء مصطفي، بعد صراع مع المرض.



قرأوا خبر نعي زميلتهم.. بكاء على الهواء في استديو "اكسترا نيوز" بعد وفاة الإعلامية أسماء مصطفى.. فيديو

انفجر مذيعا “إكسترا نيوز”، بعد إعلان وفاة زميلتهم بالقناة الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مع المرض.

احذر .. هذه الأطعمة تصيبك بـ كورونا | فيديو

قدمت الدكتورة ريهام عز الدين ، أخصائي التغذية العلاجية ، روشتة علاجية لتقوية الجهاز المناعي ؛ لمواجهة فيروس كورونا .

في استضافتها لـ قمة المناخ ..مصر تؤكد التزامها ببناء جسور التعاون الدولي

يمثل نجاح مصر في استضافة قمة المناخ السابعة والعشرين التي ستقام العام المقبل أهمية كبرى حيث إنه حدث عالمي يوضح دور مصر في دفع الجهود الدولية لمعالجة المناخ.

لن تؤثر على البشرة.. استشارى تنوه بالتعرض لأشعة الشمس لتلك المدة لتلقي فيتامين د

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك العديد من المصادر التي تحتوي على فيتامين دال، أقواهم الشمس، مشيرة إلى أنه من المفترض التعرض للشمس فى نصف النهار لمدة ربع ساعة، ولن تؤثر على البشرة، بل على العكس.