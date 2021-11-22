البحرين تعلن القبض على خلية خططت وأعدت لعمليات إرهابية

خلية إرهابية في البحرين

أعلنت السلطات البحرينية اليوم، الاثنين، القبض على عناصر خلية خططت وأعدت لعمليات إرهابية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أصدرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالمملكة بيانا قالت فيه إنه تم القبض على خلية بحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران.



وقالت المباحث والأدلة الجنائية في البيان: "تم القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الامن والسلم الاهلي".

وأضاف البيان: "كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران".

وتابع: "يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني".

