نشرة المرأة والصحة.. الاستحمام بالماء الساخن يصيبك بمرض في العين.. وفيروسات خطيرة تنقلها الفئران

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

5 فيروسات خطيرة يمكن أن ينقلها الفأر.. تعرف عليها

الفأر من الحيوانات غير المستحبة، ويمكن أن يستقر الفأر في المنزل لفترات طويلة، ومن المرجح أن يهاجمك الفأر في أي وقت، ومن الطبيعي تمامًا أن تشعر بالقلق عند وجود الفأر في المنزل أو حولك، وبعض الأشخاص يقلقون حول نقل الفأر للأمراض.

يمكن أن يؤدي تغيير الأطعمة التي تتناولها إلى خفض نسبة الكوليسترول لديك وتحسين نسبة الدهون العائم في مجرى الدم، كما تعد إضافة الأطعمة التي تخفض LDL ، الجزيئات الضارة التي تحمل الكوليسترول والتي تساهم في انسداد الشرايين ، أفضل طريقة لتحقيق نظام غذائي منخفض الكوليسترول.

عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لخفض فواتير التدفئة. بالإضافة إلى استبدال النوافذ القديمة وزيادة العزل ، هناك 11 حيلة لتدفئة البيت في الشتاء وأفكار لتدفئة البيت في الشتاء.

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء للشعور بالدفء والعمل على ارتخاء الأعصاب، ولكن كثيرة الاستحمام بالمياه الساخنة يمكن أن يصيبك بأمراض مختلفة ومنها.