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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قناة السويس الجديدة من أسباب صمود الاقتصاد أمام كورونا

قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة

أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي نجح بحق  فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة  لبناء " الجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية .

 

وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه مهمة الإصلاح الحقيقي، لاسيما بعد ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التى أحدثت ثورة يومية فى التطوير والإنجازات ، و رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل،مؤكدا أن الرئيس السيسي أنقذ المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب، واستعادة الهوية المصرية مرة أخرى .

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و لفت عضو مجلس النواب إلى الأهمية الكبرى لقناة السويس الجديدة، والتي تعتبر خطوة جرئية و إنجاز تاريخي ومشروع قومي التف حوله جموع المصريين، مشيرا إلى أن الاستثمار في قناة السويس، أعطى رسالة للعالم أجمع، بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية، كما أن هذه القناة كان لها الفضل الأكبر فى  زيادة إيرادات القناة، علاوة على كونها  سببًا رئيسيا في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة جائحة كورونا والتى تركت آثارا سلبية عانت من تداعياتها جميع دول العالم .

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب السيسي الإصلاح الاقتصادى قناة السويس الجديدة

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