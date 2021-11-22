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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | طارق شوقي يحسم الجدل حول أسئلة امتحانات رابعة ابتدائي.. وندوة حول الأورام الليفية بالرحم بصيدلة عين شمس

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

خبير تعليم يعلن أهم ما يميز امتحانات الثانوية العامة الالكترونية 2022
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون إلكترونيا 100% وليست ورقيا، حيث إن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ شكل أسئلة الثانوية العامة الجديد بشكل متميز في الامتحانات.

الأعلى للجامعات : التطعيم ضد كورونا شرط دخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، بمقر جامعة حلوان، بحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

ندوة حول الأورام الليفية بالرحم بصيدلة عين شمس
أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول الاورام الليفية بالرحم، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني - رئيس الجامعة، أ. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و أ.د أمانى أسامة كامل - عميد الكلية ، وتحت إشراف أ.م.د. مها نصر - استاذ مساعد بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدوليه و التعاون الاكاديمي  بالكلية.

اختيار من متعدد أم مقالية؟.. شوقي يحسم جدل أسئلة امتحانات رابعة إبتدائي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، توضيحاً هاماً بشأن السؤال الشائع عن ما اذا كانت اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي ستكون اختيار من متعدد أم مقالية.

عميد آثار القاهرة : تطوير طريق الكباش إنجاز مهم للدولة فى السياحة
وجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجهده الكبير فى تطوير المناطق الاثرية .

التعليم العالي توجه بتكثيف التوعية بأضرار التدخين بالتواصل مع وزارة الصحة
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه بالتعاون بين الجامعات والإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، في التوعية بالآثار الضارة للتدخين، كما وجه بتحديد مسئول اتصال بكل جامعة يتولى مهمة التواصل مع الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، للبدء فورًا في التعاون في هذا الشأن.

 

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