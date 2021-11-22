مي عاطف: نخطط لإحداث طفرة مستقبلية في النشاط الرياضي بالأهلى

أكدت مي عاطف المرشحة على عضوية الشباب «تحت السن» ضمن قائمة محمود الخطيب، في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ، أن النشاط الرياضي داخل يأتي في مقدمة اهتمامات القائمة الانتخابية للكابتن محمود الخطيب وبرنامجها بهدف إحداث نقلة مستقبلية في كافة الألعاب الرياضية بما يتواكب مع طبيعة المرحلة المقبلة والتي تتطلب تحولا شاملا في كافة الملفات داخل النادي بشكل يحقق طموحات اعضاء الجمعية العمومية وجماهير الاهلي.
وأوضحت مي عاطف، أن البرنامج الانتخابي لقائمة الخطيب، يشتمل على الاستعانة بمتخصصين لديهم من الخبرات الكافية لتحقق النقلة التي تتطلع إليها القائمة في كافة الألعاب الفردية والجماعية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكدت أن برنامج قائمة الخطيب يركز على ملف أعداد «البطل الأولمبي» في مختلف الألعاب من خلال وجود متخصصين مؤهلين لانتقاء المواهب في السن الصغير والتركيز عليهم لتجهيزهم للوصول إلى منصات التتويج على المنصات العالمية وفي دورات الألعاب الأولمبية.
وشددت بطلة مصر وأفريقيا في السباحة علي أن الأهلي يضم مواهب في كافة الألعاب ولديه مدربين أكفاء قادرون على تحقيق النقلة النوعية الكبيرة التي يسعي اليها النادي خلال المرحلة المقبلة.
تضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق والعضوية فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف