مي عاطف: نخطط لإحداث طفرة مستقبلية في النشاط الرياضي بالأهلى

أكدت مي عاطف المرشحة على عضوية الشباب «تحت السن» ضمن قائمة محمود الخطيب، ‏في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ، أن النشاط الرياضي داخل يأتي في مقدمة اهتمامات القائمة الانتخابية للكابتن محمود الخطيب وبرنامجها بهدف إحداث نقلة مستقبلية في كافة الألعاب ‏الرياضية بما يتواكب مع طبيعة المرحلة المقبلة والتي تتطلب تحولا شاملا في كافة الملفات داخل ‏النادي بشكل يحقق طموحات اعضاء الجمعية العمومية وجماهير الاهلي.‏

وأوضحت مي عاطف، أن البرنامج الانتخابي لقائمة الخطيب، يشتمل على الاستعانة ‏بمتخصصين لديهم من الخبرات الكافية لتحقق النقلة التي تتطلع إليها القائمة في كافة الألعاب ‏الفردية والجماعية خلال السنوات الأربع المقبلة.‏

وأكدت أن برنامج قائمة الخطيب يركز على ملف أعداد «البطل الأولمبي» ‏في مختلف الألعاب من ‏خلال وجود متخصصين مؤهلين لانتقاء المواهب في السن الصغير والتركيز عليهم لتجهيزهم ‏للوصول إلى منصات التتويج على المنصات العالمية وفي دورات الألعاب الأولمبية.‏

وشددت بطلة مصر وأفريقيا في السباحة علي أن الأهلي يضم مواهب في كافة الألعاب ولديه ‏مدربين أكفاء قادرون على تحقيق النقلة النوعية الكبيرة التي يسعي اليها النادي خلال المرحلة المقبلة.‏

تضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً ‏للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ‏ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي ‏عاطف