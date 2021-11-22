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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجميع أنواع البشرة.. صابونة تساعد على الترطيب والتلميع

صابةنى بينكى
صابةنى بينكى

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن هناك نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة، منوهة بأنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفيدة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، مشيرة إلى أن هناك صابونة أخرى بالتوت البرى تناسب جميع أنواع البشرة.

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "طبيب البلد"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية منى البحيري، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات.


وأشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

وذكرت "أبو السعود " فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لكافة المحافظات والأسعار في متناول الجميع.


وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم .

ة دينا أبو السعود خبيرة التجميل الصابون الطبي جميع أنواع البشرة التوت البري البشرة الجافة كريم بينكي الشاى الأخضر

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