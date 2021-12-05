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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

صدى البلد

لم تسر حياة المشاهير والنجوم على وتيرة واحدة لم يكن كل أيامهم سعادة ومرح فهناك جانب آخر مظلم يتخلل حياة البعض كسائر البشر، فهناك عدد كبير من النجوم ظلوا يعانوا من مرض السرطان ودخلوا في معركة كبيرة معه ولكنه هزمهم في النهاية، ومن أبرز هؤلاء أحمد زكي وفاروق والفيشاوي وأخيرا الإعلامية أسماء مصطفى والباحثة سلمى الزرقا.

نجوم انتصر السرطان عليهم 

صارع الكثير من نجوم الفن والغناء مرض السرطان فأصيب به البعض في ريعان شبابه وتمكن منه حتى توفوا متأثرين به تاركين خلفهم جمهور يبكيهم ويتذكرهم من خلال أعمالهم الفنية التي خلدت أسماءهم في ذكرانا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجوم انتصر السرطان عليهم من خلال الفيديوجراف التالي.

مرض السرطان السرطان المشاهير هزمهم مرض

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