علامات تدل على حب الله لك.. داعية يكشف عنها

كشف الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، علامات تدل على حب المولى عز وجل للعبد، مؤكدا أن هناك أمور عدة في هذا الأمر.



وأضاف محمد علي، في حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي والإعلامية رنا عرفة، في برنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه من أهم العلامات التي تدل على حب المولى عز وجل للعبد إذا وفقك للتوبة فهو يبحبك، متابعا أن الخوف من الجريمة والعمل بالتنزيل والتي تعني التقوى من أهم الأمور في هذا الصدد.



وتابع أن حب النبي محمد صلي الله عليه وسلم تدليل على حب المولى عز وجل، لافتا إلى أن المولى عز وجل يحب الطائع ولا يحب العاصي، موضحا أن الحب له تعريفات كثيرة ومنها ما الموجود في الكتب ويعني الميل القلبي لشيء ومن الممكن أن الممدوح ومزموم.

وتابع محمد علي، أن الحب الممدوح ما كان لله وفي الله، والحب المزموم ما كان للشيطان وفي الهواء، لافتا إلى أن الحب يكون للمضمون وليس للشكل والسليكون هيسيح وهيسح معاه الحب ومش بحبها عشان هى نفخة.

وأكمل أن الحب يكون في حب الجوهر وهو الباقي والشكل يفنى بلا شك، مؤكدا أن أعظم حب المولي عز وجل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويعلنها كيف نحب.



وقال الدكتور محمد علي، داعية إسلامي، إن الكثير من الناس لا يفهم معنى الزهد إلا من رحم ربي، مشيرًا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل عرف الزهد، بالقول "ترك الحرام زهد العوام، وترك الفضول من الحلال زهد الخواص، وترك ما يشغل عن الله عز وجل من زهد العارفين".