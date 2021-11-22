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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يوجه بدراسة كاملة لـ ماراثون القاهرة الرياضي

صدى البلد

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير  الشباب والرياضة، اليوم، مع عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة I-Events ، وإبراهيم صفوت مؤسس كايرو رنرز ، بحضور عمرو حداد مساعد الوزير ، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة ، وأحمد جمعة معاون الوزير .

ناقش اللقاء دراسة تنفيذ ماراثون القاهرة خلال الفترة المقبلة بمشاركة واسعة من جانب الرياضيين، وعدد من الجنسيات الأجنبية المختلفة ضمن حزمة الأحداث الرياضية الكبرى التي تنفذها  وزارة الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

تطرق اللقاء إلى الأعداد المتوقع مشاركتها في الماراثون، والأماكن المقترحة لإقامته، وكافة الترتيبات والتجهيزات المطلوبة لإقامة ماراثون القاهرة الذي سيكون واحداً من أكبر الماراثونات الرياضية، حيث وجه الوزير المعنيين بالوزارة ببحث الموضوع من جميع جوانبه، وحصر كل المتطلبات الواجبة من إجراءات إدارية وتنفيذية والتوقيت المناسب، والقيام بالعرض لاحقاً لاتخاذ الخطوات الفعلية فيما يتعلق بتنفيذ ماراثون القاهرة الرياضي.

أكد وزير الشباب والرياضة ترحيبه بالتعاون مع مختلف المؤسسات  والمجموعات والروابط الرياضية التي تتماشى رؤيتها مع استراتيجية الوزارة على مستوى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، وذلك من خلال إقامة فعاليات وماراثونات رياضية متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة الشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

ولفت أشرف صبحي إلي حرص الوزارة على مشاركة الجنسيات الأجنبية أيضاً في الماراثونات الرياضية التي يتم تنظيمها، وإقامتها في المناطق السياحية والأثرية التي تمتاز بها البلاد في إطار تنشيط الفعاليات الرياضية، مشيراً إلي تقديم كل الدعم لماراثون القاهرة، والعمل تنظيمه في أفضل صورة.

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