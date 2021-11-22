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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر أمنية أمريكية: منفذ حادثة دهس ويسكونسن كان يحاول الفرار من جريمة أخرى

محققون أمريكيون يعتقدون
محققون أمريكيون يعتقدون أن منفذ حادثة الدهس متهم بجريمة أخرى

ذكر محققون أمريكيون إنهم يعتقدون أن منفذ حادثة الدهس في ولاية ويسكونسن، التي أدت إلى مقتل 5 وجرح 40 آخرين، كان يفر من موقع جريمة أخرى كان قد ارتكبها، وفق ماذكرت إيه بي سي نيوز.

نقلت الشبكة عن مصادر بقوات الأمن ، قولها "أن المحققين يعتقدون أن السائق ربما كان يحاول الهروب من مسرح جريمة أخرى".

وأشارت إلى أن "الشرطة لديها شخص واحد قيد الاحتجاز، ولا يزال آخر طليقا".

وقال مصدر أمني للشبكة إن "هناك تقارير تفيد باحتمال وجود شخص ثان في السيارة"، مبينا أنه "لم يتم تأكيد هذه التقارير لكن الشرطة تحاول الحصول على المزيد من المعلومات".

وذكرت مصادر للشبكة إن "التقييم الأولي للمحققين، بناء على أدلة الفيديو والمقابلات، هو أن السائق لم يكن يهدف إلى تنفيذ عملية دهس، لكنه كان يحاول الفرار من جريمة أخرى".
واشارت إلى أن "المحققين ليس لديهم حتى الآن سبب للاعتقاد أن الحادث ناجم عن تعصب أو تطرف".

 

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