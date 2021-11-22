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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط معلم هاجم مدير عام بتعليم المنوفية على الفيس بوك

سناء دراز مدير عام
سناء دراز مدير عام الشؤون التنفيذية

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط معلم تعدى على مدير عام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتبين أن المعلم يملك صفحة باسم احفاد سعد باشا وقام من خلالها بالهجوم على  سناء دراز مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وأكد مصدر أمني أنه تم التوصل إلي المتهم من خلال رقم هاتفه وتم عرضه على النيابة العامة، وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته بالتربية والتعليم، فيما تسير الإجراءات القانونية بشكل طبيعي.

من جانبها، قالت "سناء دراز" مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنها فوجئت بصفحة مجهولة على فيسبوك، تتناول مغالطات وانتقادات تخصها جميعها خارج إطار العمل، وتمادت لدرجة الخوض في الأعراض والتهكم على الملبس والشكل، والإساءة للزوج والأبناء، ما دفعها لتحرير محضر بوزارة الداخلية بالقاهرة، والتي بدورها تمكنت من ضبط المتهم من خلال رقم هاتفه.

أضافت، أن المتهم يعمل مُدرسا وأراد مُسبقًا نقله من محل عمله إلى مقر المديرية، وبسبب حجم الجزاءات الموقعة ضده رفضت نقله، ما دعاه لشخصنة الموضوع وحاول النيل من سُمعتي ومكانتي.

وتابعت: "قعدت أيام أبكي من بشاعة الكلام المكذوب، بعد سنوات من العمل تُهدر كرامتي قبل خروجي على المعاش بـ 7 أشهر، أمر مؤسف، لكن الحمدلله الشرطة ضبطته والقانون فوق الجميع".

مديرية امن المنوفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية موقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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