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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل تدعو إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت أنحيلا ميركل القائمة بأعمال مستشار ألمانيا لقادة حزبها المحافظ إن الإجرءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد غير كافية، وإن هناك حاجة لاتخاذ إجراء أقوى.

ونقل اثنان من المشاركين في اجتماع لقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قول ميركل "نحن في موقف صعب للغاية. الإجراءات القائمة حاليا غير كافية".

وتتصاعد أعداد الإصابات في ألمانيا، خاصة بين كبار السن الذين تلقوا جرعتي اللقاح في بداية العام والأطفال غير المؤهلين للتطعيم.

وتلقي نحو 79% من البالغين في ألمانيا جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19، لكن 7.5% فقط تلقوا جرعات معززة حتى الآن، وذلك في وقت اقترب فيه عدد الوفيات في البلاد من مئة ألف.

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وقررت ألمانيا بالفعل أن تقصر أجزاء كبيرة من الحياة العامة في المناطق التي امتلأت مستشفياتها بمرضى كوفيد-19، على من تلقوا التطعيم أو تعافوا من المرض.

لكن ميركل قالت إن هذه الإجراءات أو زياة عدد المطعمين غير كافية لوقف الزيادة السريعة في الإصابات على المدى القصير، كما دعت ميركل حكومات ولايات البلاد الاتحادية الستة عشر إلى أن تتخذ قرارات بتطبيق إجراءات أشد بحلول يوم الأربعاء.

 

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