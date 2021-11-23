عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالة واحدة تسمح بجمع معلومات متعلقة بالقوات المسلحة.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يقضي بتغليظ عقوبات إفشاء أسرار الدولة لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً وتكون عقوبة الحبس المقررة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

 

واستهدفت تعديلات المادة 80(أ) بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة  تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

ونص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

  •  حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
  •  كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
  •  كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
  •  كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العقوبات تقنية المعلومات وزارة الدفاع تغليظ عقوبات إفشاء أسرار الدول أسرار الدفاع

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تصنف قادة في تنظيم داعش أفغانستان على قوائم الإرهاب

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل في الشارع بالبحيرة

سر لقاء الدوقة كاميلا بخيول شعبية في السيدة زينب.. مصورها الخاص يكشف التفاصيل

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ميليشيا الحوثي بصنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ