لحماية آيفون وأندرويد.. أفضل البرامج لقفل التطبيقات والبيانات

أصبح تأمين الهواتف الذكية أمر ضرورى لكل مستخدم، وحتى القيام ببعض الخطوات البسيطة لحماية بياناتك على الهاتف لم تعد كافية، الأمر الذى يقتضى مرحلة تأمين أعلى من مجرد الإجراءات المتعارف عليها لحماية هواتفنا.



وبحسب موقع Techniblogic فإن أفضل الإجراءات التى يفضل تفعيلها لحماية الهواتف الذكية هى تحميل تطبيقات الحماية التى تعمل بمثل قفل لكل بيانات هاتفك من الصور والملفات وغيرها.

ونعرض فيما يلى عدد من أفضل التطبيقات التى يجب تحميلها على هاتفك الأندرويد أو الآيفون لقفل بياناتك الشخصية :

تطبيقات القفل لهواتف الأندرويد :



تطبيق SpSoft AppLock

ويمكنك حماية تطبيقاتك باستخدام كلمة مرور أو باستخدام بصمة اليد ، ويقوم التطبيق بأخذ صور سيلفي للمتطفلين ، حتى تتمكن من معرفة من كان يحاول التحقق من تطبيقاتك المقفلة، كما يمكنك حتى من قفل إشعارات التطبيق، بالإضافة إلى ميزة Smart Lock حيث يمكنك قفل تطبيقاتك في إطار زمني معين ، أو إلغاء قفلها عند الاتصال بشبكة WiFi أو Bluetooth معينة.

تطبيق AppLock SailingLab

يحتوي هذا التطبيق أيضًا على لوحة مفاتيح عشوائية تجعله أكثر أمانًا لتطبيقاتك. يمكنك حتى قفل شاشتك الرئيسية باستخدام التطبيق، كما يحتوي على ميزة منع إلغاء التثبيت حتى لا يتم حذف تطبيقاتك عن طريق الخطأ أو عن قصد من قبل الآخرين.

تطبيق Norton App Lock

يعتبر التطبيق بمثابة قفل تطبيقات بسيط وسهل الاستخدام ويقوم بعمله بسلاسة تامة، وكل ما عليك فعله هو تحديد التطبيقات التي ترغب في قفلها وتعيين كلمة المرور، ويقوم بقفل جميع تطبيقاتك.

تطبيقات القفل لهواتف الآيفون :

تطبيق BioLockdown

يختلف هذا التطبيق كثيرًا عن باقى التطبيقات لأنه يوفر لك ميزة قفل التطبيق وقفل المجلد في هاتفك الآيفون، كما يسمح أيضًا بالتكوين الكامل للمفاتيح والتطبيقات والإعدادات، كما يمكنك استخدام Touch ID للتطبيقات والمفاتيح والإعدادات.



تطبيق Password Manager

ويضم التطبيق أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط، ويعتمد على إعطاء نوع معين من كلمات المرور فائقة الأمان ، والتي تعتمد على تقنية متقدمة للغاية، كما يجعل هذا التطبيق بياناتك أكثر أمانًا من خلال النسخ الاحتياطي للبيانات.



تطبيق Safe Lock- Hide Secret Photo

ويعتبر أحد أفضل التطبيقات حيث يعمل على إخفاء الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الخاصة بك بمجموعة متنوعة من السلاسل، كما يمكّنك هذا من استيراد وتصدير أي تخزين سحابي، ولديه ميزة فريدة تنقر فوق صورة المتسللين حتى تتمكن من التعرف عليهم والحفاظ على بياناتك آمنة.

