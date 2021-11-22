الفجوة بين العرض والطلب..توقعات بارتفاع صادرات المواد النفطية بالجزائر العام القادم

توقع مشروع قانون المالية الخاص بموازنة الجزائر للعام المقبل 2022، أن تشهد صادرات النفط والغاز ارتفاعا لتسجل 27.9 مليار دولار.

ونقلت قناة cnbc اقتصادية، أن تسجل واردات المواد النفطية لدي الاقتصاد الجزائري 31.8 مليار دولار بميزانية السنة المالية المقبلة، بما يعادل 3.3% الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



وذكر التقرير أن القطاع الاقتصادي غير النفطي يتوقع نموه بمعدل 3.7% خلال العام القادم.

وعلي سياق متصل أظهرت اسعار النفط ارتفاعا تحت ضغوط جراء ارتفاع الاصابة بفيروس كورونا علي مستوي أوروبا، في الوقت الذي يتوقع قيام اليابان بالسحب من احتياطياتها من المواد النفطية، نظرا لارتفاع العرض مقارنة بحجم الطلب.

وقالت وكالة رويترز للانباء ان سعر خام برنت وغرب تكساس الامريكي انخفض سعره بواقع تجاوز حاجز الدولار كأدني مستوي له منذ أوائل الشهر الماضي، ليرتفع خام برنت بمعدل 0.4% مسجلا 79.2 دولارا للبرميل و كذلك الخام الأمريكي بمتوسط 0.5% مسجلا 76.28%.

وفي مصر قالت تقارير حكومية أن اسعار السلع الاساسية معرضة للارتفاع خلال موسم الشتاء نظرا لوجود فجوة لدي معروض المواد ارتفاع الطلب عليها وهو ما يهدد سلاسل الغذاء والسلع الاستراتيجية في الارتفاع لدي البورصات العالمية.