سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم 23-11-2021

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-11-2021،وذلك منذ الـ 4 أسابيع الماضية، علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.



وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلي 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر لـ الدولار 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الإسلامي والإسكندرية" .



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، HSBC، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني NBK، عودة، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".



أعلي سعر لـ الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي".

