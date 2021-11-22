غلق وتشميع 5 مخازن خردة مخالفة للمواصفات في سفاجا

أعلن رئيس مدينة سفاجا، ياسر شعبان، إغلاق 5 مخازن للخردة وتشميعها بسبب ممارسة نشاطها بدون ترخيص، ومخالفة المواصفات بما يؤدي إلى تلوث البيئة، وذلك عن طريق الحملة الموسعة من مجلس المدينة.



وأكد مجلس مدينة سفاجا، في بيان اليوم الاثنين، على تشديد الرقابة والدفع بحملات يومية للمرور على المحال التجارية، لمراجعة وفحص التراخيص بنطاق المدينة والتعامل مع جميع المخالفين بكل قوة وحسم طبقًا للوائح والقوانين.



وأضاف البيان أنه في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي تم تشكيل لجنة إدارة الحوكمة والمتابعة الميدانية والأزمات والشئون الإدارية، والبيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للمرور على المخازن ومراجعة الاشتراطات والتراخيص، والتي أسفرت جهودها عن ضبط وإغلاق المخازن المخالفة.