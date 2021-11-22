تشييع جثمان مدرس وافته المنية أثناء طابور الصباح في الدقهلية

شيعت اليوم الاثنين جنازة هلال لبيب مخيمر ويعمل مدرس بمدرسة ابتدائية، والذي توفي إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء طابور الصباح اليوم فى مدرسة الشهيد محمد يحي شلال الإبتدائية ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله ‏إلي مستشفى دكرنس العام، وسط حالة من الحزن الشديد بين تلاميذ ومدرسى وعاملى مدرسة الشهيد محمد يحي شلال الإبتدائية .

شارك فى تشييع الجثمان تلاميذ المدرسة والمئات من أهالي عزبة ميت فارس بمركز بني عبيد محافظة الدقهلية وزملاءه و علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، وقيادات مركز ومدينة بني ‏عبيد، وزملاء المدرس، وعدد كبير من الطلاب والذين توافدوا علي ساحة علي يوسف، ‏بالإضافة إلي أهالي قريتي كفر ميت فارس وميت فارس.‏

وقال علاء إسماعيل، مدير إدارة بني عبيد التعليمية، إن الراحل توفي أثناء تأدية عمله، فقد ‏حضر من بيته ووقع في دفتر الحضور بالمدرسة، وأثناء طابور الصباح شعر بالتعب، وجري ‏نقله سريعا إلي مستشفى دكرنس العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، إلا أنه توفي هناك وترك أثرا ‏كبيرا في كل من عرفه خاصة وأنه من المعلمين الأكفاء والذي تعليم العديد من الأجيال علي ‏يديه.‏

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في ميت فارس إلي دفاتر عزاء للراحل هلال لبيب ‏مخيمر، وأطلق عليه البعض "شهيد العلم"، و"شهيد العمل"، و"وفاة معلم الأجيال".‏

ونعت إدارة مدرسة محمد عبدالعال اسماعيل للتعليم الأساسي وجميع العاملين بميت فارس وجاء ‏بنعيها: "نقدم خالص العزاء والمواساة لعائلة مخيمر ولإدارة مدرسة يحيى عيد شلال الابتدائية ‏في وفاة معلم الاجيال الاستاذ هلال لبيب مخيمر الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة والبقاء ‏والدوام لله".

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