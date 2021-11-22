ملكا الأردن والبحرين يبحثان تطورات الملف السوري والقضية الفلسطينية

بحث ملكا الأردن عبد الله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، عدداً من من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وشدد الطرفان على مركزية القضية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تطرقت المباحثات إلى آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري، حيث أكد ملك الأردن دعم بلاده جهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وأكد الجانبان خلال مباحثات ثنائية عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأعرب ملكا الأردن والبحرين عن "ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين يلديهما، وما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية من تقدم ونمو، مؤكدين أهمية مواصلة توسيع التعاون في شتى الميادين".

كما شدد الطرفان على "مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".