عبده يحيي يحرز الهدف الأول للمحلة في شباك الأهلي

أحرز عبده يحيي الهدف الأول لصالح غزل المحلة في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري .

ونجح عبده يحيي في تقليص الفارق أمام النادي الأهلي عقب إستغلال الخطأ الدفاعي داخل منطقة جزاء المارد الأحمر وأحرز الهدف الأول لتصبح نيتجة المباراة 2-1

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الثاني في شباك غزل المحلة في الدقيقة 50 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

أحداث الشوط الأول

بدأ اللقاء بضغط هجومي من الفريقين لإحراز هدف التقدم حتي تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق محمد مجدي قفشة .

وتمكن محمد مجدي أفشة من إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 10 من تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق بدر بنون وتصدى لها الحارس عمرو شعبان ليتابعها محمد شريف بتسديدة من جانب المرمى ثم أكد عليها أفشة من أمام المرمى لتدخل الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 11 سدد حميد ماو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي وشتتها بدر بنون من أمام المرمى.

وشن لاعبو غزل المحلة العديد من الهجمات من أجل إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الأهلي في الحفاظ على شباكهم .

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الخامس تواليًا بعدما انتصر في الجولات الأربع الماضية أمام كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب للاستمرار في الانفراد بصدارة ترتيب المسابقة.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، يحيى حامد

خط الوسط: حميد ماو، أحمد عفيفي، إبراهيما كونيه

خط الهجوم: باولن فوافي، أحمد غنيم، عبده يحيى



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط : أكرم توفيق - علي معلول - أليو ديانج - عمرو السولية

الهجوم : محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - محمد شريف.

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