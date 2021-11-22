التضامن: استمرار تنفيذ برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج..فيديو

قالت راندا فارس مدير مشروع "مودة " بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن مشروع مودة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج تم إطلاقه في مارس عام 2019 بتوجيه من رئيس الجمهورية بسبب الظاهرة الجديدة التي طرأت على المجتمع وهي ارتفاع عدد حالات الطلاق .

وأضافت راندا فارس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سى " ، إن المبادرة انطلقت بناء على دراسات علمية متكاملة تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات التي تساعدهم على بناء أسرة سليمة وسعيدة ومستقرة وتكون هذه الأسرة بعيدة عن أى مشاكل .

وأوضحت راندا فارس ، أن المرحلة العمرية التي نعمل عليها تبدأ من 13 سنة حتى 30 سنة وقمنا بتدريب 122 ألف طالب وطالبة في الجامعات لتوعيتهم على اسس اختيار شريك الحياة.