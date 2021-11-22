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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

داعية: الله لا يحب كل البشر وهذا هو الدليل

صدى البلد

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن القول بأن الله عز وجل يحب كل الناس أمر غير صحيح على الإطلاق، مضيفا "ربنا مش بيحب العاصي، بيحب الطائع، هيحب العاصي إزاي".

وتابع محمد علي، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الله عز وجل إذا أحب عبدًا فيقوم بغرس هذه المحبة في قلوب الملائكة والناس، وهذا واضح في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فقالَ: إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ، قالَ: فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي في السَّماءِ فيَقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ، وإذا أبْغَضَ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فيَقولُ: إنِّي أُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضْهُ، قالَ فيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي في أهْلِ السَّماءِ إنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلانًا فأبْغِضُوهُ، قالَ: فيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضاءُ في الأرْضِ".

ولفت إلى أن الله عز وجل يشتاق لتوبة العبد، وهذا واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أوحى الله إلى داود عليه السلام فقال: يا داود لو يعلم المدبرون عني انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم لمحبتي يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي".

المسلم الذي يخشى الله لن يقوم بتكرار الذنب

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل إذا وفق المسلم في التوبة، فهذا يعني أنه يحبه، مشيرًا إلى أن التوبة تعني الخوف من الله عز وجل، والعمل بالقرآن الكريم.

ولفت "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إلى أن المسلم الذي يخشى الله لن يقوم بتكرار الذنب، وسيقوم باستغفار الله على هذا الذنب، معقبًا: "المسلم الذي يستغفر الله على ذنبه، فهذا يعني أن الله يحبه، لأن الله وفقه في  التوقف عن فعل الذنب، والتوجه نحو الاستغفار".

ولفت إلى أن توبة الله تسبق توبة العبد، ومن يتوب يعني أن الله يحبه، لأن الله عز وجل وفقه في التوبة، مشيرًا إلى أن من يحب الله عليه أن يتبع كلام الله وسنة نبيه  صلى الله عليه وسلم.

الداعية الاسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم البيه والهانم الدكتور محمد علي محمد علي

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