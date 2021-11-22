نقيب المأذونين يكشف الفارق بين الطلاقين البائن والغيبي

كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الغيبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، إن الطلاق البائن ليس للزوجة فيه ميراث من الزوج.

وأضاف أن الطلاق الغيبي هو الذي يُطلق عليه الطلاق الرجعي، موضحًا أنّه في هذه الحالة يتوجب على المأذون أن يُخطر الزوجة بطلاقها خلال فترة العدة.

احتفل بيج رامي بزفافه من زوجته الثانية، ويستعد لقضاء شهر العسل خارج مصر، حيث تعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى.

وقال نقيب المأذونين، إنّ المأذون الذي عقد زواج "بيج رامي"، كان عليه إعلام زوجته الأولى بزواجه الثاني، مؤكدًا أن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.