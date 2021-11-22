من داخل المقصورة.. أشرف بن شرقي يدعم لاعبي الزمالك أمام البنك الأهلي

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

ويغيب اللاعب المغربي عن مباراة اليوم بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل في مواجهة الإسماعيلي السابقة في الدوري.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمد سيد عبد الله