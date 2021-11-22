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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث بطريق مطروح

بالأسماء.. إصابة 19شخصًا فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لـ المقاولون العرب بمطروح

انقلاب اتوبيس بمطروح
انقلاب اتوبيس بمطروح

أصيب 19 شخصًا بإصابات متنوعة،  إثر حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة المقاولون العرب بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

 

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، أمام بوابة مارينا .


واستقبلت مستشفى العلمين 19شخصا  ضحايا الحادث، هم:

مصطفى عاطف شحاته 34 سنة يسري عبد الفتاح أحمد 59 سنة، حمد سيد برنس 20 سنة القاهرة، ومختار صبري مختار 30 سنة القاهرة، أحمد غانم غانم 46 سنة البحيرة، رجائي محمد فتح الله 48 سنة كفر الشيخ، ومحمد علي السيد محمد 50 سنة الإسكندرية، عاطف شحاته عبد الحميد 55 سنة كفر الشيخ، وحسين عبد اللاه عبد الرحيم 33 سنة القاهرة، وحسام إبراهيم 64 سنة القاهرة، ومحمد بكر محمد 24 سنة القاهرة، وعمر قناوي حمودة 32 سنة القاهرة، وعرفات شوقي عبد القوي 40 سنة القاهرة، وكريم عبد الناصر هلال 26 سنة القاهرة، وعبد العال عبد الله عبد العال 60 سنة، ومحمد ياسين محمود 40 سنة سوهاج، ومختار صبري مختار 26 سنة القاهرة، وعلي ياسين محمود 21 سنة القاهرة، وعبد الرحمن محمد عبد المجيد 21 سنة القاهرة.

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