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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

احتفالية لتكريم المعلمين الحاصلين على الدكتوراه بملوي .. صور

احتفالية لتكريم المعلمين
احتفالية لتكريم المعلمين

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي بمحافظة المنيا احتفالية لتكريم المعلمين الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير،  والمعلمين المثاليين والمديرين المتميزين على مستوى المحافظة، بالإضافة الي عدد من رواد المهنة ، تقديرا لمكانة المعلم والارتقاء به وبمهنته . 

وأكد أحمد محمد أحمد، نقيب معلمي ملوي، أن التكريم يأتي لتحفيز المعلمين  ليواصلوا أداء رسالتهم السامية، مشيرا الي ان الاحتفالية جاءت بتكليف من  خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب.

ومن بين المعلمين المكرمين الحاصلين علي الدكتوراه: الدكتور أحمد محمد علي والدكتور عاطف صالح محمد، أما الحاصلون علي  الماجستير فمنهم : مها عبدالرحيم سيف، وهدى عاطف محمود، ومن المعلمين المثاليين، أشرف عبدالمنعم حسان.

 

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حضر الاحتفالية حامد الشريف.، أمين صندوق النقابة العامة نيابة عن نقيب المعلمين، والدكتور  بهاء حسن مدير عام إدارة ملوى التعليمية، ومحمد عبد السميع مدير إدارة ديرمواس، و حسام عبد العزيز مدير إدارة أبو قرقاص،  وأيمن عطا، وكيل إدارة ديرمواس وأمين النقابة الفرعية، ومحمد عزت وكيل إدارة ملوى التعليمية، و سلامه صدقى، أمين صندوق النقابة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بملوى وياسر محمد عبدالسميع عضو اللجنة النقابة.

وبلغ إجمالي المعلمين المكرمين 346 معلما ومعلمة.

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