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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هلال يتقدم للبنك الأهلي في شباك الزمالك

محمد هلال
محمد هلال

أحرز محمد هلال هدف تقدم البنك الأهلي في شباك الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري .

وتمكن محمد هلال من إحراز هدف تقدم البنك في الدقيقة  16 من خلال هجمة مرتدة  من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها أسامة إبراهيم بعرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها محمد هلال برأسية رائعة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد عواد.

 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد عواد 
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي 
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد محمد عبد الله.. واستبعد الجهاز الفني عمر السعيد لاعب الفريق من القائمة بعد استدعاء سيد محمد عبد الله

الأهلى الدوري المصري يوسف أوباما البنك الاهلي طارق حامد

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