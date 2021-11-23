السفير أحمد حجازي : الكوميسا أكبر تجمع اقتصادي في افريقيا ..فيديو

قال السفير احمد حجازي الامني العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الافريقية، إن الكوميسا من أكبر التجمعات الاقتصادية المتواجدة في افريقيا، مشيرا إلى أن افريقيا مقسمة لـ 5 أقسام .

وأضاف احمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة اليوم"، أن مصر الآن تتمتع بإعفاءات جمركية على مختلف السلع المصدرة لدول الكوميسا، لافتا إلى أن مصر تحقق الآن فائض في الميزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا .



واوضح احمد حجازي، أن تجمع الكوميسا يجذب الكثير من الاستثمارات إلى مصر من أجل الاستفادة بتصدير المنتجات إلى أفريقيا، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتولي رئاسة قمة الكوميسا مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى الكوميسا 1992 .