طورنا أداء المتطوعين.. الهلال الأحمر: نستطيع بناء المخيمات لمواجهة السيول ..فيديو

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، “نجحنا في تعليم العديد من المتطوعين عن طرق الإسعافات الأولية لمواجهة سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الشباب المتطوعين قادرون على بناء المخيمات البديلة في حال تعرض أي من المحافظات للسيول.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر، أن هناك تكاملا بين أجهزة الدولة وبين المتطوعين، منوهاً بأنهم تطوعوا بسيارات دفع رباعي لمساعدة المتعثرين في مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن الفرق متدربة على طريقة استخدام هذه السيارات، وسيارات الإسعاف الأولية أيضاً، معقباً "شباب مصر المتطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري يضرب أعلى مثال للإنسانية في العالم".