تفاصيل إصابة حسام حسن وعلي معلول في مباراة الأهلي والمحلة بالدوري.. فيديو

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة الثنائي حسام حسن مهاجم الفريق الأول والتونسي علي معلول اللذين تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وشهد لقاء الأهلي وغزل المحلة الذي أقيم على استاد غزل المحلة، وانتهى بفوز الفارس الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إثارة كبيرة وكان يسير إلى التعادل 2-2 حتى حسمه في الدقيقة الأخيرة علي معلول بالهدف الثالث.



وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، أن تفاصيل إصابة حسام حسن عبارة عن كدمة في الجزء الخارجي من الركبة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي عقب المباراة من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض حسام حسن لإصابة قوية عقب نزوله للملعب كبديل لمحمد شريف، بعد عدة دقائق، وبعد تدخل عنيف من يحيى حامد لاعب المحلة، ليخرج مهاجم الأهلي عقب 6 دقائق فقط من اشتراكه في المباراة.



وأوضح مدير الكرة بنادي الأهلي أن إصابة علي معلول، ظهير أيسر الفريق، في العضلة الضامة، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض للإصابة عقب إجراء الفريق تبديلاته واستكمل المباراة وهو يعاني من الإصابة.

وأضاف عبد الحفيظ أن معلول نجح في تسجيل هدف الفوز على المحلة في الدقيقة الأخيرة بضربة حرة مباشرة، وهو يعاني من إصابته في العضلة الضامة.

كان علي معلول قد سقط على الأرض عقب نهاية المباراة المثيرة أمام فريق غزل المحلة، وخرج ولاعبي الأهلي يساندها حيث كان يعاني من إصابة.