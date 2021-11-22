المهندس نجيب ملوش علاقة بالفن..تعليق أحمد موسى على أزمة مؤدي المهرجانات

تساءل الإعلامي أحمد موسى، :"هل أثرت كلمات أغاني المهرجانات في إفساد الذوق العام"، مؤكدا أن الفن الراقي مطلوب بقوة في مصر.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أننا لا نتحدث عن منع لكن نتحدث عن عودة مصر الجميلة والراقية، والمهندس نجيب ملوش علاقة بالفن وليست مسئوليته وإزاي يقول للفنان الكبير هاني شاكر كلمة ليه.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قائلا :"أنت حر في ذوقك لكن لا تفرض هذا الذوق على المصريين، ومينفعش تقول ليه للفنان هاني شاكر، وإزاي لا نحترم هاني شاكر، وأنت رجل أعمال ناجح وكبير".

وأردف موسى:"محدش قال الغي المهرجانات، وهل حضرتك مع هذه اللغة أم مع تنقية المجال والتنقية في الكلمات"، مشيرا إلى أن ما يرضى به نجيب ساويرس لا يرضى به غيره.