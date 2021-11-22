عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المهندس نجيب ملوش علاقة بالفن..تعليق أحمد موسى على أزمة مؤدي المهرجانات

صدى البلد

تساءل الإعلامي أحمد موسى، :"هل أثرت كلمات أغاني المهرجانات في إفساد الذوق العام"، مؤكدا أن الفن الراقي مطلوب بقوة في مصر.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أننا لا نتحدث عن منع لكن نتحدث عن عودة مصر الجميلة والراقية، والمهندس نجيب ملوش علاقة بالفن وليست مسئوليته وإزاي يقول للفنان الكبير هاني شاكر كلمة ليه.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، قائلا :"أنت حر في ذوقك لكن لا تفرض هذا الذوق على المصريين، ومينفعش تقول ليه للفنان هاني شاكر، وإزاي لا نحترم هاني شاكر، وأنت رجل أعمال ناجح وكبير".

وأردف موسى:"محدش قال الغي المهرجانات، وهل حضرتك مع هذه اللغة أم مع تنقية المجال والتنقية في الكلمات"، مشيرا إلى أن ما يرضى به نجيب ساويرس لا يرضى به غيره.

أحمد موسى اغاني المهرجانات الذوق العام نجيب ساويرس المهندس نجيب

موضوعات متعلقة

البحر أصبح ثلاثة بحور.. أحمد موسى يعرض فيديو صادما لـ غرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

غدا..انطلاق مزاد الجمارك لبيع 32 سيارة بمطار القاهرة

الشوجة والبردة.. أزياء النساء في مصر.. لكل عمر ومنطقة شكل.. صور

إثيوبيا.. آبي أحمد ينضم للقتال في صفوف الجيش ويوجه رسالة للشعب

دار الإفتاء: الصلاة على النبي أثناء الطهي تزيد الطعام بركة وحلاوة

الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم الجونة 3 - 0

بالأسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

محافظ الإسكندرية: المدينة "غرقت" في 30 دقيقة.. و"الأرصاد" لم تتوقع كمية الأمطار

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 10 أيام

رسميا .. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك اعتبار من اليوم

وقف صرف الوجبات المدرسية مؤقتا.. محافظ أسيوط يطمئن على التلاميذ المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

فيديو

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ