نزيف النقاط.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بنتيجة فى المباراة التي تجمع الفريقين 1-1على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

تقدم البنك الأهلي بالهدف الأول بعد كرة عرضية رائعة من أسامة إبراهيم، قابلها محمد هلال برأسية داخل المنطقة، لتهتز شباك عواد في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

زيزو يسجل التعادل

وسجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل في الدقيقة 70 من زمن المباراة عقب احتساب ضربة جزاء عقب عرضية من المثلوثي لتصطدم بيعقوبو ويتم المطالبة بركلة جزاء للزمالك وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو الذي أكد صحة ضربة الجزاء.

وسدد زيزو الكرة قوية في الجهة اليمنى لحارس مرمى البنك الأهلي لتصبح النتيجة 1-1 ، وتشتعل ال20 دقيقة المتبقية من اللقاء.

التعادل رفع رصيد الزمالك النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة وبيراميدز الوصيف بـ13 نقطة ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلي للنقطة 7 فى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.