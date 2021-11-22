ذئاب بشرية تنهش جسد منة.. والدة ضحية الدويقة: اغتصبوا بنتي مرتين وقطعوا رجليها

شهدت منطقة الدويقة واقعة اغتصاب فتاة في مقتبل عمرها بطريقة وحشية من بعض أشخاص وبعد أن فعلوا ذلك قاموا بقطع قدمها.

التقي موقع "صدي البلد" بوالدة ضحية الاغتصاب بالدويقة، فقالت إن ابنتها تبلغ من العمر 16 عاما، منذ حوالي شهرين اغتصبها عدد من الأشخاص وألقوها أمامها، ومنذ حوالي أسبوع اغتصبها نفس الأشخاص لكن في هذه المرة قطعوا رجلها، وكسروا باب الشقة التي نعيش فيها وأخذوا ابنتها بعدما هددوها بسلاح أبيض "مطواة" وكانوا يسحبوها وهي مقطوعة الأرجل.

إغتصاب وسرقة

وتستغيث بالأجهزة الأمنية من هؤلاء الأشخاص، لقيامهم بإغتصاب ابنتها فضلا عن سرقتهم مبالغ مالية من داخل شقتها أثناء عدم تواجدها فيها، مشيرة إلى أنه لا توجد أي عداوات بينها وبين المتهمين "ولا أعرفهم أصلا، كل شوية يجوا تحت العمارة وينادوا على بنتي انزلي يا منة يا كلبة"، وعندما أحاول ردعهم عما يفعلوه يهددوني أيضا بالسلاح الأبيض الذي معهم دائما.

واقعة الاغتصاب الثالثة لهذه الأشخاص

وأضافت، خلال لقائها مع "صدي البلد"، أن هؤلاء الأشخاص فعلوا هذا الأمر أكثر من مرة مع أكثر من فتاة ولا يستطيع أحد أن يردعهم، قائلة: "بنتي عندها حالة نفسية، لكن هما مش راحمينها"، لافتة إلى أنهم ارتكبوا الواقعة 3 مرات "اغتصبوها وروحت كشفت عليها عند الدكتور قالي بنتك بقت مدام وعندها نزيف، روحي بيها على الطب الشرعي، ولا عرفت اروح هناك ولا أجيب حقها، وفي المرة التانية قطعوا رجلها ب"كتر" كانت عاوزة عملية ترقيع، وفي المرة الثالثة كسروا باب الشقة علينا".

استغاثة للأجهزة الأمنية

وأشارت، إلى أنها تريد مساعدة الأجهزة الأمنية لها من خلال القبض على هؤلاء الأشخاص، رأفة بحالها وحال أطفالها.