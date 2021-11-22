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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بايدن: حادث موكب ولاية ويسكونسن عمل مروع

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حادث موكب واوكيشا بولاية ويسكونسن الذي قتل فيه 5 أشخاص وأصيب العشرات بأنه "عمل مروع من أعمال العنف".


وقال بايدن، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إنه على الرغم من عدم توافر "جميع الحقائق والتفاصيل حتى الآن، فإننا نعلم هذا الصباح أن 5 أسر في واوكيشا تواجه حزناً جديداً على حياة بدون أحباء".


وأضاف بايدن في كلمته أن ما لا يقل عن 40 أمريكياً يعانون من إصابات جرّاء الحادث بعضهم في حالة حرجة.
 

وأثنى بايدن على تعامل السلطات الأمريكية مع تطورات الحادث قائلاً "نحن جميعاً ممتنون للعمل الاستثنائي الذي قام به المستجيبون الأوائل من تطبيق القانون".


وكان حاكمُ ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، وجّه في وقت سابق بتنكيس العلم الأمريكي في جميع أنحاء الولاية إلى النصف؛ تكريمًا لضحايا حادث دهس استهدف موكبا احتفاليا لعيد الميلاد بمدينة (واوكيشا)، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن ويسكونسن حادث موكب واوكيشا أعمال العنف

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