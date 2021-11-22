وزير الشباب والرياضة يشهد حفل توزيع جوائز البطولة العربية لدراجات المضمار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور وجيه عزام رئيسا الاتحادي المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، حفل توزيع جوائز البطولة العربية للدراجات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 17 دولة.

وأحرز منتخب مصر للدراجات 8 ميداليات ذهبية في اليوم الثالث (قبل الأخير) من منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار، والتي تقام منافساتها بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة وتختتم غدا بمشاركة 17 دولة.



وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.



أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر للبطولة العربية للدراجات التي تضم فيها 4 بطولات، وهي سباقات الطريق وسباقات المضمار و سباقات Bmx وسباقات الجبلي بجانب سباقات متحدي الاعاقة في كل هذه السابقات.

واضاف صبحي، أن مصر أصبحت قادرة على استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، بسبب الطفرة التي حدثت في مصر في البنية التحتية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمل على بناء الإنسان المصري تحت دعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وشهدت سباقات اليوم تألق كبير لرباعي منتخب مصر إبتسام زايد وحبيبة عليوة وشهد محمود وعبد الله عفيفي حيث تمكن اللاعبون الأربعة من إحراز المراكز الأولى وحصد 8 ذهبيات جديدة لتضاف إلى رصيد ميداليات الفراعنة في البطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حضور مراسم تتويج الفائزين بميداليات سباقات اليوم، وتوج الوزير أبطال منتخب مصر وقدم لهم التهنئة على الانتصارات التي حققوها في البطولة.

وشهدت مراسم تكريم الفائزين اليوم بحضور المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وسالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي.