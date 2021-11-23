حكاية ايمان.. طليقي خلص على جوزى وكان عايز يقتلني

«احنا كنا متجوزين عرفي قطعنا الورقة وانفصلنا» بتلك الكلمات بدأت إيمان. ف الزوجة الأربعينية أقوالها أمام رجال التحقيق، في واقعة قيام زوجها السابق بقتل زوجها والشروع في قتلها عقب انفصالها عنه بمنطقة العمرانية.

قالت إيمان:" في 2017 ارتبط بعلاقة صداقة مع المتهم ياسر عبدالعظيم فرغلي سيد إبراهيم، اللي كان بيشتغل خدمة عملاء في شركة للاتصالات، وعمره 31 سنة".

وأضافت:" تطورت العلاقة بيننا إلى علاقة حب وعشق لبعضنا البعض، وتطورت حتى تزوجنا بموجب عقد عرفي فيما بيننا، واللي انتهت مع الأشهر الأولى لسنة 2018، وسط ذلك كله حاول المتهم مرارا وتكرارا في العودة إلى لي مرة أخرى فرفضت ذلك بشدة وده اللي خلاه يبقى عصبي وغضبان بشكل دائم".

وأكدت:" اثار ذلك الرفض بعدم العودة له والمعيشة رفقته نزعة الانتقام عنده، وده زاد أكتر لما فى 2019 أتجوزت من المجنى عليه أحمد عبدالسلام ذكي، واتفقنا أنى أبقي في مسكني، وبتم التقابل فيما بيننا في ذلك المسكن وذلك لعدم ُارة المشاكل مع أحد من أقارب".

وأضافت:" في يوم الواقعة كنت واقفة مع جوزي عند بيتنا بمنطقة العمرانية، فوجئت بقيام المتهم بالاعتداء عليا بالضرب بسلاحه الأبيض وأسقطني أرضا، ووسط ده كله حاول زوجي المجني عليه إنقاذي من بين يديه، فقام بضربه هو الأخر بطعنه أصابته جعلته يسقط أرضا غارقا في دمائه".

وأوضحت:" في الوقت ده حاولت أمنع نزيف زوجي فلقيت المتهم يوجه لي عدن طعنات أصابتني بنزيف، وعقب ذلك فارق جوزي الحياة غارقا في دمائه بطعنات بيسار الصدر وإصابات احتكاكية، وأن وفاته بسبب الإصابة الطعنية بالبطن وما أحدثته من تمزيق دموی اصابی متجلط بالغشاء الناموري وتمزق بالشريان الرئوي وتمزق بالحجاب الحاجز والمعدة ونزيف دموي إصـابي غزير بالتجويف الصدري الأيسر و التجويف البطني مما أدى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة وده اللي اثبته الطب الشرعي".

وأكدت:" وانا وفقا لتقرير الطب الشرعي اصبت بالبطن بطعنة واصابة بالطرف العلوي الايسر ، وكل اللي حصل كاميرات المراقبة سجلته وكذلك لحظة قيام المتهم بارتكاب جريمته فى حقي وحق زوجي المجني عليه".

واتهمت النيابة العامة ياسر عبدالعظيم فرغلي سيد إبراهيم في القضية رقم ١٢٧٦٥ لسنة ۲۰٢٠ جنايات العمرانية المقيدة برقم ٣٢٤٣ لسنة ٢٠٢٠ حصر کلی جنوب الجيزة لأنه بدائرة قسم شرطة العمرانية قتل المجنى عليه أحمد عبدالسلام ذكي، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث أيقن بتواجده وما أن إلتقى به حتى وجه له طعنة قاصداً إزهاق روحه محدثاً إصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان بالشروع في قتل المجنى عليها إيمان فياض محمد مصطفى ، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث أيقن بتواجدها وما أن التقى بها رفقة المجنى عليه سالف الذكر حتى وجه لها عدة طعنات قاصداً إزهاق روحها محدثاً ما بها من إلا أنه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتها بالعلاج، وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني.

وشهد عبد الله فيضا محمد مصطفى شقيق المجنى عليها، بأنه وحال تواجده بمسكنه تلقي اتصال هاتفي من أحد قاطني محیط حدوث الواقعة مفاده تعدی المتهم – زوجها السابق – عليها وزوجها بسلاح أبيض محدثاً إصابتهما ولحق تعديه عليهما أن فارق زوجها الحياه ونقلا على إثر ذلك إلى مستشفى أم المصريين.

وشهد عمرو محسن عبدالهادي السيد، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، أنه ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وسلاحه الأبيض المستخدم في ارتكابه الواقعة وأضاف أنه وبإجرائه التحريات السرية توصل إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة من قيامه بالتعدي المجني عليها وزوجها المجنى عليه بسلاحه الأبيض مما نتج عنه وفاة زوجها وإصابتها.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - اتفاق الشكل العام بين صورة المتهم ياسر عبدالعظيم فرغلي حال إخراجه لشيء ما من جيب بناطله وتوجيه نحو المجنى عليهما.