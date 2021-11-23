عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية ايمان.. طليقي خلص على جوزى وكان عايز يقتلني

حكاية إيمان
حكاية إيمان

«احنا كنا متجوزين عرفي قطعنا الورقة وانفصلنا» بتلك الكلمات بدأت إيمان. ف الزوجة الأربعينية أقوالها أمام رجال التحقيق، في واقعة قيام زوجها السابق بقتل زوجها والشروع في قتلها عقب انفصالها عنه بمنطقة العمرانية.

قالت إيمان:" في 2017 ارتبط بعلاقة صداقة مع المتهم ياسر عبدالعظيم فرغلي سيد إبراهيم،  اللي كان بيشتغل خدمة عملاء في شركة للاتصالات، وعمره 31 سنة".

وأضافت:" تطورت العلاقة بيننا إلى علاقة حب وعشق لبعضنا البعض، وتطورت حتى تزوجنا  بموجب عقد عرفي فيما بيننا، واللي انتهت مع الأشهر الأولى لسنة 2018، وسط ذلك كله حاول المتهم مرارا وتكرارا في العودة إلى لي مرة أخرى فرفضت ذلك بشدة وده اللي خلاه يبقى عصبي وغضبان بشكل دائم".

وأكدت:" اثار ذلك الرفض بعدم العودة له والمعيشة رفقته نزعة الانتقام عنده، وده زاد أكتر لما فى 2019 أتجوزت من المجنى عليه أحمد عبدالسلام ذكي، واتفقنا أنى أبقي في مسكني، وبتم التقابل فيما بيننا في ذلك المسكن وذلك لعدم ُارة المشاكل مع أحد من أقارب".

وأضافت:" في يوم الواقعة كنت واقفة مع جوزي عند بيتنا بمنطقة العمرانية، فوجئت بقيام المتهم بالاعتداء عليا بالضرب بسلاحه الأبيض وأسقطني أرضا، ووسط ده كله حاول زوجي المجني عليه إنقاذي من بين يديه، فقام بضربه هو الأخر بطعنه أصابته جعلته يسقط أرضا غارقا في دمائه".

وأوضحت:" في الوقت ده حاولت أمنع نزيف زوجي فلقيت المتهم يوجه لي عدن طعنات أصابتني بنزيف، وعقب ذلك فارق جوزي الحياة غارقا في دمائه بطعنات بيسار الصدر وإصابات احتكاكية، وأن وفاته بسبب الإصابة الطعنية بالبطن وما أحدثته من تمزيق دموی اصابی متجلط بالغشاء الناموري وتمزق بالشريان الرئوي وتمزق بالحجاب الحاجز والمعدة ونزيف دموي إصـابي غزير بالتجويف الصدري الأيسر و التجويف البطني مما أدى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة وده اللي اثبته الطب الشرعي".

وأكدت:" وانا وفقا لتقرير الطب الشرعي اصبت بالبطن بطعنة واصابة بالطرف العلوي الايسر ، وكل اللي حصل كاميرات المراقبة سجلته وكذلك لحظة قيام المتهم بارتكاب جريمته فى حقي وحق زوجي المجني عليه".

واتهمت النيابة العامة ياسر عبدالعظيم فرغلي سيد إبراهيم في القضية رقم ١٢٧٦٥ لسنة ۲۰٢٠ جنايات العمرانية المقيدة برقم ٣٢٤٣ لسنة ٢٠٢٠ حصر کلی جنوب الجيزة لأنه بدائرة قسم شرطة العمرانية قتل المجنى عليه أحمد عبدالسلام ذكي، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث أيقن بتواجده وما أن إلتقى به حتى وجه له طعنة قاصداً إزهاق روحه محدثاً إصابته التي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى إذ أنه وفي ذات الزمان والمكان بالشروع في قتل المجنى عليها إيمان فياض محمد مصطفى ، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وأعد لذلك سلاحا أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث أيقن بتواجدها وما أن التقى بها رفقة المجنى عليه سالف الذكر حتى وجه لها عدة طعنات قاصداً إزهاق روحها محدثاً ما بها من إلا أنه وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركتها بالعلاج، وأحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني.

وشهد عبد الله فيضا محمد مصطفى شقيق المجنى عليها، بأنه وحال تواجده بمسكنه تلقي اتصال هاتفي من أحد قاطني محیط حدوث الواقعة مفاده تعدی المتهم – زوجها السابق – عليها وزوجها بسلاح أبيض محدثاً إصابتهما ولحق تعديه عليهما أن فارق زوجها الحياه ونقلا على إثر ذلك إلى مستشفى أم المصريين.

وشهد عمرو محسن عبدالهادي السيد، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، أنه ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وسلاحه الأبيض المستخدم في ارتكابه الواقعة وأضاف أنه وبإجرائه التحريات السرية توصل إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة من قيامه بالتعدي المجني عليها وزوجها المجنى عليه بسلاحه الأبيض مما نتج عنه وفاة زوجها وإصابتها.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - اتفاق الشكل العام بين صورة المتهم ياسر عبدالعظيم فرغلي حال إخراجه لشيء ما من جيب بناطله وتوجيه نحو المجنى عليهما.

شرع اعتداء قتل العمرانية شروع في قتل الانتقام

موضوعات متعلقة

حيثيات الحكم بالمشدد 10 سنوات على شخص شرع في قتل سيدة بالطالبية

الحبس 3 سنوات لصحفي مفصول لإهانته القضاء في واقعة طفل المرور

تأجيل دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

بعد قليل .. نظر دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

حبس عامل سرق مبلغا ماليا من خزينة محل بالمقطم

إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة .. اليوم

حبس حارس عقار وخادمة سرقا مشغولات ذهبية من مسكن شخص بقصر النيل

محاكمة 21 متهمًا بقضية "أحداث مسجد الفتح" .. اليوم

ترشيحاتنا

مفيش أمطار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع |فيديو

بايدن.. هل هو الاختيار الافضل لانتخابات 2024؟

العيار الأكثر شيوعاً وصل 809 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23- 11- 2021

لقاء بين بايدن وبوتين قريبا .. البيت الأبيض يعلق

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 23- 11-2021

يجسد الدور الإماراتي في اليمن.. أمير سعودي يعلق على فيلم «الكمين»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ