اليوم.. نظر دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لخالد الغندور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عبدالناصر زيدان فى دعوى تعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور، لنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.

صرح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع باكملة