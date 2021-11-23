اليوم.. نظر دعوى تطالب عبدالناصر زيدان بتعويض 10 ملايين جنيه لخالد الغندور

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عبدالناصر زيدان فى دعوى تعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه والمقامة من المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور، لنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.
صرح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق آلافراد اصبح للاسف ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبر لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع باكملة