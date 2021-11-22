مروان بابلو يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده .. شاهد

حرص جمهور مغني الراب مروان بابلو، على تهنئته بـ عيد ميلاده ، و تصدر بابلو ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

وحرص مغني الراب مروان بابلو، علي الرد على ما حدث في حفله الأخير من مغني راب فلسطيني بعد تغييره لبعض كلمات ابتهال “مولاي” للنقشبندى ما دفع البعض لانتقاده بشدة.

وقال مروان بابلو عبر حسابه على انستجرام من خلال خاصية ستوري: "عايز اؤكد عدم علاقتي بلي حصل، وعدم وجودي على المسرح وقتها، حيث انني كنت في غرفتي انتظر الصعود، ولم اعلم بالملابسات التي حدثت إلا بعد انتهاء الحفل".

وتابع: “أعلن تقديري واحترامي لنقابة المهن الموسيقية، أنا بالفعل تقدمت من قبل بطلب عضوية النقابة وذلك لإيماني بدوها في الحفاظ على الفن”.