تامر عبدالمنعم: لا يمكن مقارنة الفن الشعبي سابقا بما نراه الآن..فيديو

ألفاظ ومشاهد غير نظيفة

قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه ضد أي هجوم على الفنان هاني شاكر الذي أمتعنا بفن راقي وجميل على مدار سنوات طويلة، والجميع يشهد له.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تشرف بالعمل مع الفنان عادل إمام، وعندما كانوا يسافرون إلى دولة خارجية يلتقون أميرها أو رئيسها ويعزف لهم النشيد الوطني.

ولفت الفنان تامر عبد المنعم، إلى أن الفن رسالة وقوة ناعمة لا يقل دورها عن أي بعثة دبلوماسية، مؤكدا أن الفن به عمالقة مثل عمرو دياب وهاني شاكر وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.