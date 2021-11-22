كيف سيصبح وضع وباء كورونا بنهاية 2022؟.. دراسة علمية تفجر مفاجأة

بينما يتساءل العالم، متى ينتهي وباء فيروس كورونا؟ ورغم كونه سؤالاً ملحّاً، إلا أن العلماء ليس لديهم كثيرا من المعلومات للإجابة عنه، لكنهم تمكنوا من التوصل إلى تصور حول ما سيكون عليه الأمر مع نهاية العام المقبل 2022.

يقول تقرير صحيفة "ذا إيكونومست" إن دراسة أجرتها تشير إلى أن فيروس كورونا الذي قتل ما بين 10.8 مليون و20 مليون شخص، مع أفضل تقدير بلغ 17.3 مليوناً حتى الآن. في معظم البلدان الغنية، تكسر اللقاحات الرابطة بين العدوى والوفيات، وتم تخفيف القيود. في أماكن أخرى، مثل أوروبا الشرقية، تتزايد الوفيات وسط موجة جديدة من الإصابات. ماذا يتوقع العالم العام القادم؟

وتقول الدراسة إنه لن يتم القضاء على الفيروس بحلول نهاية 2022، وخلال العقود الماضية لم يتم القضاء سوى على مرض واحد فقط، وهو الجدري، بدلا من ذلك، ستزداد المناعة العالمية مع تلقيح المزيد من الأشخاص أو من خلال الإصابة بفيروس كورونا نفسه.

نحو 3.8 مليار تلقوا لقاحًا واحدًا على الأقل و 2.8 مليار تم تطعيمهم بالكامل. جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين أصيبوا بالمرض، يتمتع حوالي نصف سكان العالم بمستوى معين من المناعة.

وتتوقع الدراسة أنه في النهاية، سيصبح فيروس كورونا مستوطنًا: سيظل انتقاله بمعدل ثابت ، وفقًا للأنماط الموسمية ، مع حدوث ارتفاعات أقل في العدوى. قد ينتهي الضرر الناجم في مكان ما بين ضرر الإنفلونزا، التي تقتل ما يقدر بنحو 300.000 إلى 650.000 شخص سنويًا، وفيروسات كورونا الأخرى، مثل نزلات البرد. لكن التوطن لا يزال بعيد المنال بالنسبة لمعظم البلدان.

تظهر الوفيات في أوروبا الشرقية المخاطر في الأماكن التي لا تزال فيها معدلات التطعيم منخفضة. في أفضل السيناريوهات، يمكن أن يبدأ كوفيد -19 في اتباع نمط موسمي بحلول عام 2025. لكن الأمر سيستغرق عقودًا حتى يصبح الناس محصنين ضده مثلهم مثل نزلات البرد.

في غضون ذلك، ستستمر اللقاحات والعلاجات في تقليل عبء المرض. بحلول النصف الثاني من عام 2022، من المحتمل أن يكون هناك وفرة من الجرعات، وفقًا لشركة Airfinity، وهي مزود لبيانات علوم الحياة. سوف تتسابق الدول الغنية للأمام، بينما تكافح البلدان الفقيرة لتوزيع اللقاحات (على الرغم من أن الابتكارات الواعدة مثل لقاحات mRNA المجففة بالتجميد يمكن أن تساعد).

لقد أصبح هذا النمط راسخًا بالفعل. يعني وجود فائض من الجرعات زيادة استخدام الحقن المعززة وسيتلقى المزيد من الأطفال لقاحات، يبدأ بعضها في عمر ستة أشهر فقط. ستصبح جرعات MRNA، مثل جرعات فايزر ومودرنا، التي أثبتت نجاحها أكثر ضد متغير دلتا المسيطر الآن، أكثر تفضيلًا. ستطور الشركات لقاحات جديدة ومبتكرة: تعمل شركة موديرنا على تطوير جرعة مصممة للحماية من سلالات متعددة من فيروس كورونا، وتبحث عن لقاح "شامل للجهاز التنفسي" يمكن أن يحمي من الإنفلونزا ومجموعة من فيروسات كورونا.

بالنسبة لأولئك الذين يصابون بفيروس كورونا، فإن الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم، التي يتم تناولها في شكل حبوب، والأدوية القابلة للحقن تنضم إلى العلاجات الحالية مثل ريمديسفير، الذي يتم إعطاؤه في المستشفيات عن طريق التنقيط. سيؤدي توفر علاجات فيروس كورونا على نطاق واسع إلى تحسين النتائج، وزيادة قطع الصلة بين الحالات والاستشفاء والوفاة. ستصل شركة Molnupiravir ، التي طورتها شركتا المستحضرات الصيدلانية Merck و Ridgeback، أولاً — وستكون 10 ملايين جرعة متاحة بحلول نهاية عام 2021.

وتلوح في أفق هذه التطورات الإيجابية احتمال حدوث طفرة. أصبحت دلتا هي البديل السائد لـ"كوفيد 19" لأنها شديدة القابلية للانتقال. لقد حل محل بيتا بالكامل تقريبًا، وهو البديل السابق الذي كان أفضل في هزيمة المناعة ولكنه أقل جودة في الانتشار. سيكون الخطر الأكبر للتقدم ضد الوباء في عام 2022 هو ظهور متغير جديد يجمع بين أسوأ خصائص دلتا وبيتا. يجب أن يأمل العالم في أن العلم يوفر الأدوات التي تمكنه أخيرًا من التغلب على مرض كوفيد -19.