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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في البطولة العربية للدراجات

مستشارة وزير التعليم للتربية الرياضية تهنئ طالبتين حصدتا 5 ميداليات ذهبية وفضية

مستشارة وزير التربية
مستشارة وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية

هنأت الدكتورة منى يحيى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، المدرسة الرياضية بنات بالفيوم؛ لحصدها 5 ميداليات ذهبية وفضية، خلال مشاركتها ضمن منتخب مصر المشارك في البطولة العربية للدراجات المقامة باستاد القاهرة.  

 

يأتي هذا تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنىي، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، وتحت إشراف الدكتورة منى يحيى مستشار الوزير للتربية الرياضية والعسكرية، والدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب التعليمية، وإيفون مكرم مديرة مدرسة الفيوم الرياضية للبنات.
 

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وحصلت  شهد سعيد الطالبة بالمدرسة الرياضية بنات بالفيوم علي ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية، وحصلت الطالبة آلاء أحمد الأمير على ميدالية ذهبية وأخرى فضية،  وهما طالبتان بالمدرسة الرياضية بنات بالفيوم، وضمن منتخب مصر المشارك بهذه البطولة.  

 

وقالت مستشارة وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، نهنئ الطالبتين البطلتين شهد سعيد، وآلاء أحمد، وإدارة المدرسة على المجهود المبذول والمشرف، موجهة الشكر والتقدير -أيضًا - للمدرب الكابتن هشام محمود، والوكيل الرياضي كابتن تسنيم مختار.

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